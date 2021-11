Wiesbaden (ots) -Den Horizont erweitern, sich selbst reflektieren und sich persönlich weiterentwickeln: Das erleben Gastfamilien, die für einige Monate oder ein ganzes Jahr Freiwillige aus der Süd-Nord-Komponente des "weltwärts"-Programms aufnehmen. Für die jungen Menschen aus Bolivien, Kolumbien, Indien, Südafrika, Namibia und Ruanda sucht die DRK-Tochter Volunta Gastfamilien in ganz Hessen: in den größeren Städten ebenso wie in den ländlichen Gebieten."Eine Gastfamilie ist für beide Seiten ein unvergessliches Erlebnis und fördert gegenseitiges Verständnis und Toleranz. Sowohl für Gäste als auch für Gastgeber bringt diese Zeit viele Erfahrungen und neue Eindrücke mit sich", so Ben Praße, der bei Volunta die Aufnahme Freiwilliger in Gastfamilien organisiert. Das bestätigen zum Beispiel auch Achim und Runa Hammerschmidt, die in diesem Jahr Deody aus Namibia als Gasttochter bei sich aufnahmen: "Es erweitert unheimlich den Horizont, einen Gast hier zu haben - sicherlich noch mehr, wenn der Gast nicht aus Europa kommt. Alle wachsen an dieser Situation, jeder entwickelt sich weiter und erkennt Dinge für sich - das ist einfach eine tolle Erfahrung!"Das "weltwärts"-Programm ist initiiert und gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). In diesem Rahmen sind die jungen Menschen aus dem globalen Süden im Alter zwischen 20 und 27 Jahren ganztags in Krankenhäusern, Kinder- und Jugendeinrichtungen oder im Naturschutz tätig. Zum Programm der Freiwilligen gehören daneben auch Seminartage und Deutschkurse. In ihren Heimatländern werden sie auf den Austausch gut vorbereitet, verfügen bereits über Deutschkenntnisse und beherrschen die englische, spanische oder französische Sprache.Familien, Senioren, Singles oder WGs, die für einige Monate oder ein Jahr einen jungen Menschen im Rahmen des "weltwärts"-Programms beherbergen wollen, können sich per E-Mail bei kontakt@volunta.de oder telefonisch unter 0611 4 50 41 66 80 melden. Eine Aufwandsentschädigung wird gezahlt.Ausführliche Informationen auf www.volunta.de/gastfamilienÜber weltwärtsVor zehn Jahren wurde auf Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung das Freiwilligenprogramm weltwärts ins Leben gerufen. Seitdem sind rund 35.000 junge Menschen ausgereist, um in einem Projekt in Afrika, Asien, Lateinamerika, Osteuropa oder Ozeanien zu lernen und sich dort zu engagieren. Seit 2013 können auch junge Menschen aus den Partnerländern einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in Deutschland absolvierenÜber VoluntaVolunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Südafrika und Spanien.Weitere Informationen auf www.volunta.dePressekontakt:Für Presseanfragen steht Ihnen Christine Orth zur Verfügung.Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbHAbraham-Lincoln-Str. 7Unternehmenskommunikation65189 WiesbadenTel. 0611 4 50 41 66 23E-Mail: christine.orth@volunta.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134066/5074294