Der Wochenstart ist schwach am Kryptomarkt und die Kurse der Top 5 Coins geben nach. Am heutigen Dienstag beschleunigt sich die Abwärtsdynamik und besonders unter Druck steht Ethereum. Nach der Rekordjagt nehmen Anleger nun Gewinne mit und schicken damit den Kurs über neun Prozent in die Tiefe. Diese Marken sind jetzt wichtig, um den Abverkauf zu stoppen.DER AKTIONÄR warnte bereits vor einigen Tagen vor einer drohenden Korrektur bei Ether (ETH), da die Rally zu einer Überhitzung geführt hatte. Nun ...

