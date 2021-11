DJ Dürr will Emissionen bis 2030 um 70 Prozent senken

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Maschinenbaukonzern Dürr will einen Beitrag zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Klimaabkommen leisten. Wie die im MDAX notierte Dürr AG mitteilte, will sie ihre Emissionen bis 2030 um 70 Prozent senken. Neben den eigenen Emissionen hat der Maschinen- und Anlagenbauer auch den Klimaeffekt aus der vorgelagerten Lieferkette und der Nutzung seiner Produkte im Blick. Gemäß dem Leitmotiv der neuen Klimastrategie "Investieren statt kompensieren" will der Dürr-Konzern in klimafreundliche Technologien investieren, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu minimieren, anstatt Emissionen durch Zahlungen zu kompensieren.

