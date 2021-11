München (ots) -- Neue Staffel der hüllenlosen Datingshow am Montagabend bei RTLZWEI gestartet- Die erste Folge "Adam sucht Eva" erzielt 5,9 % MA (14-49 Jahre) und 8,2 % MA (14-29 Jahre)Als am gestrigen Abend vier "Adams" und "Evas" in den Garten Eden einzogen, schalteten 5,9 % der 14-49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Bis zu 1,09 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten den Staffelstart.Auch in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) konnte "Adam sucht Eva" einen Marktanteil von 8,2 % erzielen.In der ersten Episode bezogen die Promis Gisele Oppermann, Sasha Sasse, Falko Ochsenknecht, Jay und Giuliana Farfalla das Paradies. Sie trafen am Strand auf ihre Datingpartnerinnen und -partner Markus "Koki", Jasmin und Lisa."Adam sucht Eva" fand auch in den sozialen Netzwerken großen Anklang, der Hashtag zur Show trendete den Abend über auf der Plattform Twitter."20malSex - Neue Mythen über Lust und Liebe" verbuchte im Anschluss an die hüllenlose Datingshow sogar 6,1 % MA bei den 14-49-jährigen und 15,2 % MA bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 4,5 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 15.11.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5074346