Die Vorgänge "rund um den Zahlungsausfall und das österreichische Sanierungsverfahren" bei der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94) werfen eien Flut von Fragen auf. Der Vorstandsvorsitzende der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V, Daniel Bauer versucht etwas Licht in das Geflecht zu bringen und appeliert an die Eyemaxx-Investoren, sich zu wehren. Nochmals zur Vorgeschichte unser Beitrag vom 09.11.2021 "Eyemaxx Kampf eröffnet". Und nun Daniel Bauer: Die SdK ruft am 10.11. in einer Presseerklärung dazu auf, dass die Anleiheinhaber der Eyemaxx AG ihre Interessen bündeln sollen. Wieso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...