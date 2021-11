San Carlos, Kalifornien (ots) -Check Point Research (CPR), die Forschungsabteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), warnt Verbraucher vor aufkommenden Fake-Seiten rund um die Shopping-Events Black Friday, Amazons Cyber Monday, Australiens Click Frenzy und Chinas Singles Day.Mehr als 5300 bösartige Websites wurden im Durchschnitt pro Woche von CPR entdeckt, der höchste Wert seit Anfang 2021. Dazu wurde 1 von 38 Unternehmensnetzwerken im November im Durchschnitt pro Woche angegriffen.Sicherheitstipps für Online-Shopper- Kaufen Sie immer bei einer echten, zuverlässigen Quelle: Klicken Sie nicht auf Werbe-Links, die Sie über E-Mail oder über Social Media erhalten.- Achten Sie auf ähnlich aussehende Domains: Achten Sie auf die korrekte Schreibweise in E-Mails oder auf Web-Seiten.- Angebote, die zu schön sind, um wahr zu sein meiden: Ein neues iPad wird in dieser Saison leider nicht mit 80 Prozent Rabatt angeboten werden.- Achten Sie immer auf das Vorhängeschloss: Eine Online-Transaktion von einer Website aus zu tätigen, auf der keine SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer) installiert ist, darf nicht durchgeführt werden. Um festzustellen, ob die Website über SSL verfügt, achten Sie auf das "S" in HTTPS anstelle von http vor der Adresse.- Besuchen Sie Web-Seiten direkt: Wenn Sie eine unaufgeforderte E-Mail zur Kennwortrücksetzung erhalten, gehen Sie selbst zur Internet-Seiten und klicken Sie nicht auf die hinterlegten Links.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5074435