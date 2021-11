Der Essenslieferdienst Foodpanda setzt seinen Expansionskurs in Deutschland fort. Noch in diesem Jahr will das Unternehmen auch in Köln, Stuttgart und Düsseldorf und drei weiteren Städten ausliefern. Langsam kommt wieder Bewegung in den Markt der Essenslieferdienste in Deutschland. Erst am 10. November war bekannt geworden, dass der US-amerikanische Anbieter Doordash seine Aktivitäten mit der Übernahme von Wolt auf den europäischen Kontinent ausdehnt. Aber auch die Konkurrenz vergrößert ihre Reichweite. Foodpanda kommt in 6 weitere Städte Foodpanda, das zum deutschen Dax-Unternehmen Delivery...

Den vollständigen Artikel lesen ...