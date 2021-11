Evonik 0.69% TJB (RECYLE): Evonik und The Vita Group wollen gemeinsam Matratzen recyceln https://www.plastverarbeiter.de/roh-und-zusatzstoffe/evonik-und-the-vita-group-wollen-gemeinsam-matratzen-recyceln-783.html (16.11. 11:06) >> mehr comments zu Evonik: www.boerse-social.com/launch/aktie/evonik Tesla 2.17% FoxSr (AKTIEOKT): imo: die Mega-Hausse ist over, anbei Bericht über Elon Musk, der 167,5 Mio Tesla-Aktien besaß und 20 Mio bis Ende Aug. 2022 verkaufen möchte. Davon hat er 7,9 Mio Tesla Aktien verkauft und der Kurs ist von 1.200 $ auf 1.000 $ gefallen. Somit wird er m.E. Kurse über 1.000 $ zum weiteren Abbau nutzen und zahlt in 2021 noch die USA-Aktiensteuer von 21% auf den Gewinn (Optionsbasis war 6 $, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...