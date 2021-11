Derzeit liefern sich weltweit Spitzenlabors und Techkonzerne wie Google, Microsoft und IBM einen heftigen Wettkampf um die Entwicklung des Quantencomputers. Nun hat IBM mit einem neuen Quantenprozessor namens Eagle die Messlatte erneut höher gelegt. Der Technologiekonzern IBM hat einen neuartigen Quantenprozessor namens "Eagle" entwickelt, der deutlich leistungsfähiger ist als bisherige Systeme. Er könne sogar nicht mehr von einem traditionellen Supercomputer nachgeahmt werden, teilte IBM am Dienstag in Armonk (US-Bundesstaat New York) mit. Quantencomputer sollen in einigen Jahren produktiv in verschiedensten Bereichen wie der ...

