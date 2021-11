Welche Videos gehen auf Tiktok viral? Eine neue Untersuchung zeigt, welche Inhalte gute Chancen auf Erfolg haben. Spoiler: Süße Haustiere gehören natürlich dazu. "Mach Tiktoks, keine Werbung" ist das Motto, wenn es um Tiktok für Unternehmen geht. So weit, so gut - aber welche Art von Videos werden auf Tiktok eigentlich erfolgreich? Das SEO-Unternehmen Semrush hat sich 300 virale Tiktoks angesehen und analysiert, welche Inhalte am erfolgreichsten sind. Mehr zum Thema Deine erste Tiktok-Werbung: So nutzt du die Plattform als Werbekanal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...