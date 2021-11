RAMLA, Israel / SHANGHAI, TAIPEH (ots) -GuardKnox, führender Cybertech-Anbieter von Mobility-Lösungen der nächsten Generation sowie für Cybersicherheit, und Carota, ein globaler Anbieter von Over-the-Air (OTA)-Upgrades und Ferndiagnoselösungen, geben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, um Automobilherstellern nahtlose OTA-Update-Funktionen mit sicherer End-to-End-Kommunikation bereitzustellen. Die OTA-Lösungen von Carota, kombiniert mit der Communication-Lockdown-Technologie von GuardKnox, werden für OEMs die nächste Generation von sicheren, vernetzten und autonomen Fahrzeugen ermöglichen.Mit den OTA-Funktionen von Carota können OEMs aus der Ferne neue Funktionen, Verbesserungen und Patches bereitstellen, um das Fahrerlebnis und die Fahrzeugsicherheit zu verbessern. Darüber hinaus reduziert die patentierte Delta-Technologie die Größe des Update-Pakets um bis zu 95 Prozent, verkürzt den Update-Prozess und spart Kommunikationskosten."Von Mobiltelefonen über Computer bis hin zu Autos: OTA-Updates sind die Zukunft der Mobilität und Carota ist ein unverzichtbarer Partner für moderne Fahrzeuge, die Verbraucher begeistern werden", so Moshe Shlisel, Mitbegründer und CEO von GuardKnox. "Der innovative Ansatz von GuardKnox ermöglicht es OEMs und Tier 1s, Fahrzeuge zu entwickeln, die nicht nur aus der Ferne aktualisiert werden können, um Rückrufe zu vermeiden, sondern auch, um spannende, neue Updates zu liefern, die die Art und Weise, wie Fahrer und Passagiere mit ihren Fahrzeugen interagieren können, verändern werden."GuardKnox hat einen patentierten Ansatz für Fahrzeugnetzwerke entwickelt, der eine sichere SOA-Lösung nutzt, um jedes elektronische Steuergerät (ECU), jeden Hochleistungscomputer (HPC) oder Domain Controller als fahrzeugweite Computerplattform zu nutzen. Durch die Integration von sicheren SOA-Fähigkeiten in Steuergeräte kann GuardKnox die Funktionalität, Sicherheit und den Schutz von vernetzten und autonomen Fahrzeugen maximieren. Gleichzeitig wird die Komplexität der Entwicklung von Software und Diensten zur Fahrzeugindividualisierung als neue Einnahmequellen für OEMs und Drittanbieter verringert. Zudem beschleunigt GuardKnox die Entwicklung von Software, ermöglicht eine breitere Palette von Funktionalitäten und senkt sowohl die Entwicklungs- als auch die Softwarewartungskosten. Die One-Stop-OTA-Lösung von Carota wird neben der SOA-Plattform von GuardKnox als zentraler Ausgangspunkt fungieren, von dem aus Updates sicher auf das gesamte Fahrzeug ausgerollt werden können."Wir freuen uns über die Partnerschaft mit GuardKnox, um unseren Kunden eine sichere und umfassende OTA-Lösung anbieten zu können", so Paul Wu, CEO und Gründer von Carota. "OTA-Updates sind unerlässlich, um die Software und Firmware des Fahrzeugs auf dem neuesten Stand zu halten. Carota hat sich zum Ziel gesetzt, ein wichtiger Anbieter von Software-Services für vernetzte Fahrzeuge in den Bereichen OTA und Ferndiagnose zu werden. Ein Großteil der chinesischen Automobilhersteller hat unsere OTA-Funktionen bereits implementiert."Pressekontakt:Berkeley Kommunikation GmbH+49 89 747262-41guardknox_de@berkeleypr.comOriginal-Content von: GuardKnox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135980/5074571