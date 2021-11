Am Montag gab es beim Industriekonzern Thyssenkrupp Top-News. So könnte im ersten Quartal 2022 das Gemeinschaftsunternehmen Uhde Chlorine Engineers an die Börse gehen. Die Pläne für das IPO des Wasserstoffgeschäfts kommen bei den Anlegern gut an. Die Aktie generierte daraufhin ein Kaufsignal. Das gilt es nun dennoch zu beachten.

