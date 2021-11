Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 16.11.2021

Kursziel: 44 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



Zusammenfassung:

SFC Energy erhöht die Prognose für das bereinigte Ergebnis im Jahr 2021 auf Basis der starken bereinigten Ergebniszahlen für Q3. Das Unternehmen erwartet nun ein bereinigtes EBITDA von EUR5,7 - EUR7,3 Mio. und ein bereinigtes EBIT von EUR1,6 - EUR3,1 Mio. Das bereinigte EBITDA in Q3 (EUR2,4 Mio.) liegt über unserer Prognose (FBe: EUR1,5 Mio.) und dem Vorjahreswert von EUR1,0 Mio. SFC hat die Umsatzprognose auf EUR61 - EUR65 Mio. reduziert (vorher: EUR61 - EUR70 Mio.), da sich einige Produktauslieferungen aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen bis ins Jahr 2022 verzögern. Wir haben unsere Umsatzprognose für 2021 von EUR66,8 Mio. auf EUR63,0 Mio. gesenkt, aber unsere bereinigten Gewinnprognosen angehoben, um die gestiegene Profitabilität widerzuspiegeln. Wir erwarten nun für 2021 ein Umsatzwachstum von 18% und ein bereinigtes EBITDA von EUR6,5 Mio. Nach der COP26-Konferenz in Glasgow beobachten wir einen zunehmenden Druck, kohlenstoffreiche Energieerzeugung (Dieselgeneratoren) durch dekarbonisierte Energielösungen (Methanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen) zu ersetzen. SFCs Auftragsbestand hat sich in den ersten neun Monaten auf EUR23 Mio. fast verdoppelt. Wir sehen eine anhaltend starke Nachfrage nach den Produkten von SFC über alle Anwendungen, Kunden und Regionen hinweg und erwarten daher im Jahr 2022 ein kräftiges Umsatzwachstum. Angesichts der Stärke der vierten Pandemiewelle, die die Produktion behindern und weitere Unterbrechungen in der Lieferkette verursachen könnte, senken wir jedoch unsere Umsatzprognose für 2022. Wir haben aber unsere Annahmen für die bereinigte Gewinnmarge für 2022 aufgrund der starken bereinigten Profitabilität in 9M/21 erhöht. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem unveränderten Kursziel von EUR44. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





Abstract:

SFC Energy has raised 2021 adjusted earnings guidance based on strong Q3 adjusted earnings figures. The company is now guiding towards adjusted EBITDA of EUR5.7m - EUR7.3m and adjusted EBIT of EUR1.6m - EUR3.1m. Q3 adjusted EBITDA (EUR2.4m) was above our forecast (FBe: EUR1.5m) and the prior year figure of EUR1.0m. SFC has narrowed its sales guidance range to EUR61m - EUR65m (previously: EUR61m - EUR70m) due to some product delivery postponements into 2022 caused by supply chain disruptions. We have lowered our 2021 sales forecast from EUR66.8m to EUR63.0m, but raised our adjusted earnings forecasts to reflect the increased profitability. We now expect 2021 sales growth of 18% and adjusted EBITDA of EUR6.5m. Following the COP26 meeting in Glasgow we observe increasing pressure to replace carbon-rich energy production (diesel generators) by decarbonised energy solutions (methanol and hydrogen fuel cells). SFC's 9M order backlog almost doubled to EUR23m. We see sustained strong demand for SFC's products across applications, customers, and regions and thus anticipate strong growth in 2022. But given the strength of the 4th pandemic wave which may hamper production and cause further supply chain disruptions, we lower our 2022 sales forecasts. However, we have increased our 2022 underlying earnings margin assumptions due to strong 9M/21 underlying profitability. An updated DCF model yields an unchanged price target of EUR44. We confirm our Buy recommendation.

