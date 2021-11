Angesichts der galoppierenden Inflationsrate in Deutschland fordern die Vorstände deutscher Geldhäuser die Europäische Zentralbank zum Handeln auf. Ist die hohe Inflation also doch kein temporäres Phänomen? Die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht sich vermehrt mit Kritik aus dem Geschäftsbankensektor konfrontiert. Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung mehren sich in diesem Zusammenhang Forderungen nach einem Ende der Geldschwemme durch die EZB. "Das vermeintliche Allheilmittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...