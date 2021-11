Ismaning, Deutschland und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Kontrons 2,5"-SBC pITX-iMX8M-AI-H8 und KBox A-150-WKL-AI-H8 bieten kompakte, hochperformante und energieeffiziente AI-Lösungen in Kombination mit dem Best-in-Class Hailo-8AI-BeschleunigerKontron (https://www.kontron.com/de), ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT), gab heute den Abschluss einer strategischen Technologiepartnerschaft mit dem führenden AI (Artificial Intelligence)-Chiphersteller Hailo (https://hailo.ai/de) bekannt, um AI-Edge-Inferenzlösungen der nächsten Generation anzubieten. Der fortschrittliche Hailo-8 AI-Prozessor mit einer Leistung von 26 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) bei einem typischen Stromverbrauch von weniger als 2,5 Watt ermöglicht Edge-Geräten eine bahnbrechende Performance, die bisher nur in der Cloud möglich war. Die strategische Zusammenarbeit bietet Kunden ein neues Niveau an leistungsstarken, skalierbaren AI-Edge-Applikationsplattformen für eine Vielzahl von Marktsegmenten wie Industrie 4.0, Smart Cities, Smart Retail und mehr.Kontrons Arm®-basierter 2,5"-SBC pITX-iMX8M-AI-H8 und der X86-basierte Box-PC KBox A-150-WKL-AI-H8 mit einer Reihe von Intel® Core i Prozessoren wie z.B. 8365UE (ehemals Whiskey Lake) für X86-basierte Applikationen sind kompakte, energieeffiziente, lüfterlose High-Performance Edge Computing Plattformen, die den Best-in-Class Hailo-8 AI-Beschleuniger (https://hailo.ai/de/product-hailo/hailo-8-m-2-ki-beschleunigungsmodul/) nahtlos integrieren. Neben vorinstallierten Treibern und BSP ist die komplette Software-Toolchain auf der Hailo Developer Zone (https://hailo.ai/de/developer-zone/) Website verfügbar. Die Hailo Developer Zone umfasst zahlreiche vortrainierte neuronale Netze ("Model Zoo"), einen bitgenauen Simulator und ein Performance-Tool, den Hailo Dataflow Compiler sowie das Hailo "Tappas" High-Performance Application-Toolkit und ermöglicht die hocheffiziente Implementierung innovativer AI-Lösungen bei beschleunigter Time-to-Market und reduzierten Engineering-Kosten."Unsere AI-Strategie bei Kontron zielt darauf ab, skalierbare Best-in-Class IoT/IIoT-Lösungen für eine Vielzahl unterschiedlicher Applikationen und Märkte anzubieten. Unsere strategische Technologiepartnerschaft mit Hailo ermöglicht es uns, unseren Kunden eine neue Ebene von AI-Applikationsplattformen anzubieten. Die Partnerschaft umfasst auch die gemeinsame Entwicklung neuer AI-fähiger Board-Level-Produkte und kundenspezifischer Lösungen auf Projektbasis", sagt Christoph Neumann, VP Technology der Kontron Gruppe. "Darüber hinaus bieten wir umfangreiche AI-Projektdienstleistungen an, darunter die Beratung und Integration von Softwareanwendungen, sowie das Training neuronaler Netze durch unsere eigenen Data Scientists.""Immer mehr Unternehmen benötigen Edge-AI-Lösungen, die sicherstellen, dass ihre Geräte leistungsfähiger, vielseitiger, reaktionsschneller und sicherer sind, um mit der wachsenden Nachfrage nach technologischen Innovationen in allen Branchen Schritt zu halten", sagt Liran Bar, VP Business Development bei Hailo. "Unsere Partnerschaft mit Kontron, einem unbestrittenen Weltmarktführer in diesem Bereich, stärkt unsere Fähigkeit, die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken und skalierbaren AI-Applikationsplattformen für eine Vielzahl von Anwendungen abzudecken - von Inspektionssystemen über Robotik bis hin zum teilautonomen Fahren und darüber hinaus. Unsere Zusammenarbeit mit Kontron bringt uns einen Schritt weiter auf dem Weg, eine neue Ära von AI-Lösungen im Edge-Bereich einzuläuten."Hailo wird als Mitaussteller auf der SPS 2021 vom 23. bis 25. November eine AI-Live-Demo präsentieren. Die Demo ist auf dem Kontron-Stand in Halle 7, Standnummer 193 zu sehen.Weiterführende Informationen:Druckbare Bilder sind hier verfügbar:https://profil-marketing.cloud/index.php/s/dtNCFk7GLBfLr5FWeitere Informationen finden Sie unter: https://www.kontron.com/de/products/kbox-a-150-wkl-ai-h8/p170548 oder https://www.kontron.com/de/products/pitx-imx8m-ai-h8/p170559Folgen Sie Kontron:- Kontron auf Twitter (https://twitter.com/kontron)- Kontron auf LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/kontron)- Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog (http://www.kontron.com/blog)Über Kontron - Mitglied der S&T GruppeKontron ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT). Als Teil des Technologiekonzerns S&T bietet Kontron über ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services individuelle Lösungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standard- und kundenspezifischen Produkten auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Technologien ermöglicht Kontron sichere und innovative Anwendungen für verschiedenste Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Time-to-Market, niedrigerer Total-Cost-of-Ownership, längeren Produktlebenszyklen und ganzheitlich integrierten Applikationen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kontron.de (http://www.kontron.com/de)Über HailoHailo, ein auf AI fokussierter israelischer Chiphersteller, hat einen speziellen Prozessor für künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence) entwickelt, der die Leistung eines Computers der Rechenzentrumsklasse für Edge-Geräte bietet. Der AI-Prozessor von Hailo stellt die herkömmliche Computerarchitektur auf den Kopf und ermöglicht es intelligenten Geräten, anspruchsvolle Deep-Learning-Aufgaben wie Objekterkennung und -segmentierung in Echtzeit durchzuführen, und das bei minimalem Stromverbrauch, Größe und Kosten. Unterstützt durch seine Hailo-8 M.2- und Mini-PCIe-Hochleistungs-AI-Beschleunigungsmodule ist der Deep-Learning-Prozessor so konzipiert, dass er in eine Vielzahl von intelligenten Maschinen und Geräten passt und in zahlreichen Sektoren wie Automotive, Industrie 4.0, Smart Cities, Smart Homes und Einzelhandel Anwendung findet. Das Unternehmen wurde 2017 von Mitgliedern der technologischen Eliteeinheit der israelischen Verteidigungsstreitkräfte gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hailo.ai/dePressekontakt:GlobalEleonore ArlartKontron Europe GmbHTel: +49 (0) 821 4086-274eleonore.arlart@kontron.comEMEAJan LauerProfil Marketing OHGTel: +49 (531) 387 33-18kontron@profil-marketing.comHailo Media ContactGarrett KrivicichHeadline Mediagarret@headline.media+1 786 233 7684All rights reserved. Kontron is a trademark or registered trademark of Kontron Europe GmbH. All other brand or product names are trademarks or registered trademarks or copyrights by their respective owners and are recognized. All data is for information purposes only and not guaranteed for legal purposes. Subject to change without notice. Information in this press release has been carefully checked and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1688806/Hailo_Kontron.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1688807/Hailo_Kontron_2.jpgOriginal-Content von: Hailo; Kontron, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160016/5074649