Nachdem an den vergangenen Handelstagen bei der Aktie von BP eher wenig passiert ist, setzt der Kurs des britischen Energieriesen heute wieder einmal ein Ausrufezeichen. So verteuern sich die Anteilscheine um satte drei Prozent. Rückenwind erhält die Aktie von den im heutigen Handel wieder etwas zulegenden Ölpreisen. Darüber hinaus gab es - wieder einmal - eine sehr bullishe Studie aus dem Hause Bernstein. So stuft deren Analyst Oswald Clint die Dividendentitel weiterhin mit "Outperform" ein und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...