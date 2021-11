Smartphone-Hersteller Oneplus hat seinem Nord 2 ein optisches Redesign verpasst. Der neue Look ist dabei eine Hommage an einen Arcade-Klassiker. Oneplus hat eine spezielle Pac-Man-Edition des Nord 2 angekündigt. Die neue Version des Mittelklasse-Smartphones wird dabei vom Design des beliebten Arcade-Games der 80er Jahre inspiriert. Unter der Pacman-Hülle verbirgt sich im Wesentlichen allerdings die gleiche Hardware wie im Oneplus Nord 2 (Test), das in diesem Juli vorgestellt wurde. Das bedeutet, auch die Pacman-Version verfügt über ein 6...

