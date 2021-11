Wien (www.fondscheck.de) - Neuer Investmentchef bei Jupiter AM - FondsnewsJupiter Asset Management ernennt Matthew Beesley zum neuen Chief Investment Officer (CIO), so die Experten von "FONDS professionell".Er trete damit die Nachfolge von Stephen Pearson an, der nach 35 Jahren in der Branche - und davon fast zwei Jahrzehnte bei Jupiter -in den Ruhestand gehe. Beesley werde seine neue Position bei Jupiter im Januar 2022 antreten und zu Beginn eng mit Pearson zusammenarbeiten, um eine nahtlose Übergabe zu gewährleisten. ...

