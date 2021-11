Optimistische Firmenausblicke treiben Europas Aktienmärkte auf neue Höchststände. Der Dax zog am Dienstag in der Spitze um 0,6 Prozent auf den Rekordwert von 16.238 Punkte an. Auch der französische Index CAC 40 und der breit gefasste Index Stoxx600 tasteten sich in bislang nicht gesehene Höhen vor. Der EuroStoxx50 zog 0,3 Prozent auf rund 4398...

Den vollständigen Artikel lesen ...