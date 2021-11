Hamburg (ots) -Für ihr herausragendes persönliches Engagement wird Kathrin Hartkopf, Sprecherin der Geschäftsführung von Plan International Deutschland, in diesem Jahr mit dem Sonderpreis des Deutschen Fundraising Verbandes (DFRV) geehrt. Der Deutsche Fundraising Preis wird seit 1999 jährlich verliehen und gilt als wichtigste Auszeichnung der Branche. Eine unabhängige Jury zeichnet besondere Aktionen und Kampagnen im Bereich der Spendenwerbung des vergangenen Jahres aus.Kathrin Hartkopf wird vor allem für ihren Einsatz beim Aufbau der Stiftung Hilfe mit Plan geehrt, die sie 15 Jahre lang erfolgreich geleitet hat, bevor sie im Frühjahr 2021 in die Geschäftsführung der Kinderechtsorganisation Plan International Deutschland wechselte. Die Stiftung Hilfe mit Plan wurde 2005 gegründet und unterstützt Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen bei ihrem sozialen Engagement für Kinder und Kinderrechte weltweit. Unter ihrem Dach vereinen sich heute rund 260 Treuhandstiftungen sowie assoziierte Stiftungen und mehr als 2.400 Unterstützer:innen."Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, die unseren Einsatz für Kinder und Kinderrechte würdigt", sagt Kathrin Hartkopf. "Um etwas zu bewegen, braucht es viele Menschen, die sich gemeinsam engagieren. Deshalb danke ich auch den zahlreichen Stifter:innen und Spender:innen, die mit ihrem großen persönlichen Einsatz Mädchen und Jungen unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Insofern gilt diese Auszeichnung auch ihnen.""Wir gratulieren Kathrin Hartkopf ganz herzlich zu dieser Auszeichnung", sagt Dr. Werner Bauch, Vorstandsvorsitzender von Plan International und der Stiftung Hilfe mit Plan. "Mit ihrer herzlichen und zugleich professionellen Art sowie viel interkulturellem Gespür ist es ihr immer wieder gelungen, Menschen für soziales Engagement zu begeistern. Ihrem unermüdlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass sich unter dem Dach der Stiftung Hilfe mit Plan heute rund 260 Treuhandstiftungen und zahlreiche engagierte Menschen vereinen, um sich für Kinder weltweit stark zu machen."Über die Stiftung Hilfe mit PlanDie Stiftung Hilfe mit Plan wurde 2005 als Stiftung der Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland gegründet. Sie berät und unterstützt Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen in ihrem sozialen Engagement für Kinder und Kinderrechte. Heute trägt die Stiftung mit einem Stiftungskapital von insgesamt 60 Millionen Euro und mehr als 260 Treuhandstiftungen sowie über 2.400 Unterstützer:innen zur Förderung von Plan-Projekten weltweit bei. Prominente Pat:innen von Plan International gründeten unter dem Dach der Stiftung ihre eigenen Treuhandstiftungen, dazu zählen der Journalist Ulrich Wickert sowie die Schauspielerin Marie-Luise Marjan. Die Ulrich Wickert Stiftung vergibt jährlich drei weltweit renommierte Journalistenpreise und feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum.Über Plan InternationalPlan International ist eine unabhängige Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe. Mädchen und Jungen sollen weltweit die gleichen Rechte und Chancen haben und ihre Zukunft aktiv gestalten. Um das zu erreichen, setzen wir in unseren Partnerländern effizient und transparent Projekte zur nachhaltigen Gemeindeentwicklung um und reagieren schnell auf Notlagen und Katastrophen, die das Leben von Kindern bedrohen. In mehr als 75 Ländern arbeiten wir Hand in Hand mit Kindern, Jugendlichen, Unterstützenden und Partnern jeden Geschlechts, um unser globales Ziel zu erreichen: 100 Millionen Mädchen sollen lernen, leiten, entscheiden und ihr volles Potenzial entfalten. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bestärken uns in unserem Engagement.Pressekontakt:Stiftung Hilfe mit Plan, Bramfelder Str. 70, 22305 HamburgEmely Inselmann, Tel. 040 607716-261, emely.inselmann@stiftung-hilfe-mit-plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18591/5074741