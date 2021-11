Gilching (ots) -* Lieferdienst Gorillas bietet jetzt seinen Kundinnen und Kunden die vegane Fleischalternative von Planty of Meat an.* Pflanzenbasierte Proteine aus Sonnenblumen, Erbsen und Weizen schaffen fleischliche Eigenschaften der veganen Produkte.* Planty of Meat vereint Entwicklung, Produktion und Vertrieb in Deutschland und Österreich.Ab dieser Woche bietet der Lieferdienst Gorillas die veganen Fleischalternativ-Produkte von Planty of Meat an. In eigener Produktentwicklung und regionaler Herstellung stellt das Startup seit 2019 veganen, "plant-based" Fleischersatz in Form von Burgern, Schnitzeln und Nuggets her.Mit seiner pflanzenbasierten, nachhaltigen Fleischalternative hat Planty of Meat es sich zum Ziel gesetzt, der breiten Bevölkerungsgruppe eine fleischreduzierte Ernährung schmackhaft zu machen. Eigens produziert in Deutschland und Österreich, erhalten die Produkte auf der Grundlage von pflanzlichen Proteinen aus Sonnenblumen, Erbsen und Weizen ihre fleischlichen Eigenschaften. Bei seinen veganen Burgern und Hackerzeugnissen setzt Planty of Meat auf hochwertige Proteine aus Sonnenblumen. Durch ein spezielles Verarbeitungsverfahren sind diese frei von zugesetzten Allergenen oder genetisch veränderten Organismen. Die Soja-freien Produkte bestehen aus Erbsen- und Weizenproteinen.Christoph Schöppl, Geschäftsführer von Planty of Meat, kommentiert die Entwicklung: "Wir leben in einer Welt, in der ausgewogene Ernährung und Rücksichtnahme auf die Umwelt an immer größerer Bedeutung gewinnt. Die Menschen setzen vermehrt auf eine nachhaltige Lebensweise und moralisch vertretbaren Fleischkonsum, wodurch die Nachfrage nach echten Fleischalternativen steigt. Mit unseren Produkten aus hundertprozentiger Pflanzenbasis möchten wir nicht nur Veganern und Vegetariern, sondern auch Flexitariern sowie überzeugten Fleischessern eine gesunde Alternative zum traditionellen Fleischangebot bieten. Wir greifen auf ein Netzwerk überwiegend regional ansässiger Landwirte zurück. So wissen wir, dass die Qualität stimmt und durch die kurze Lieferkette stellen wir sicher, dass unser Co2 Abdruck so gering wie möglich ausfällt. Wir sind stolz, dass ab dieser Woche unsere Burger, Schnitzel und Nuggets für viele Menschen bei dem bekannten Lieferdienst Gorillas erhältlich sind und freuen uns auf die Zusammenarbeit."Zuwachs in Gorillas veganem ProduktangebotBestellung online aufgeben und schon binnen Minuten erreichen die gewünschten Produkte die eigene Haustür - der Fahrradlieferservice Gorillas bringt in kürzester Zeit Lebensmittel sowie Haushaltsprodukte auf E-Bikes nach Hause. Die Produkte von Planty of Meat werden zum Start deutschlandweit in 20 Städten erhältlich sein."Besonders in Zeiten der Covid-19-Pandemie und des Homeoffices ist der Bedarf an schnell lieferbaren Haushaltsprodukten sowie Lebensmitteln gestiegen. Zudem wächst bereits seit Jahren der Trend einer vegetarischen und veganen Lebensweise. Durch die stetige Weiterentwicklung an veganen Fleischprodukten wird das Angebot immer vielfältiger und die Konkurrenz immer größer. Wir bei Gorillas setzen daher auf sorgfältige Auswahl des Angebots, die nachhaltige Produktion und hochwertige Qualität vereinen. Wir freuen uns, dass wir unser Sortiment um die pflanzenbasierten Produkte von Planty of Meat erweitern und unseren Kundinnen sowie Kunden eine weitere vegane Alternative bieten", sagt Dr. Alexander Brunst, General Manager Germany von Gorillas.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Planty of Meat.Über Planty of MeatPlanty of Meat ist ein Hersteller von veganen Fleischalternativen mit Hauptsitz in München. Seit der Gründung 2019 bietet er naturgetreuen, pflanzenbasierten Fleischersatz auf Grundlage von Sonnenblumen, Erbsen sowie Weizen aus eigener Entwicklung und Produktion an. Planty of Meat kooperiert mit verschiedenen strategischen Partnern und die Produktpalette ist bei diversen Foodservice-Unternehmen, Lieferdiensten und in Gastronomie-Konzepten erhältlich. Aktuelle Informationen zu Planty of Meat finden Sie auch auf LinkedIn, Facebook sowie Instagram.Pressekontakt:Sophia Müller I sophia.mueller@tonka-pr.com I +49.30.403647.603Christoph Meeh I christian.meeh@planty-of-meat.de I +49.8105.39886.38Original-Content von: Planty of Meat GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157330/5074781