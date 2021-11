DGAP-Ad-hoc: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Sonstiges

München, 16. November 2021 - Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat die Zulassung für ein Zweitlisting im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erhalten. Die Notierungsaufnahme unter der WKN: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166 ist für den 22. November 2021 vorgesehen. Am Regulierten Markt der bulgarischen Wertpapierbörse in Sofia notiert das Unternehmen bereits seit Dezember 2016. Das Listing im Prime Standard soll im Rahmen der europäischen Wachstumsstrategie von Allterco den Zugang zu europäischen Investoren erleichtern, die Sichtbarkeit des Unternehmens an den Kapitalmärkten deutlich verbessern und die Liquidität im Handel mit Allterco-Aktien insgesamt erhöhen. Weitere Informationen unter allterco.com



