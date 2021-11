Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Biofrontera AG (ISIN DE0006046113/ WKN 604611), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, gibt bekannt, dass zwei klinische Studien für das verschreibungspflichtige Medikament Ameluz in den Vereinigten Staaten begonnen werden, für die derzeit Studienzentren eingerichtet werden: sieben Studienzentren für die Phase-IIb-Studie zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Akne bei Erwachsenen sowie acht Studienzentren für die Phase-I-Sicherheitsstudie, in der die Sicherheit der photodynamischen Therapie (PDT) bei gleichzeitiger Anwendung von drei Tuben Ameluz untersucht wird, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

