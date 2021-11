Lauf / Pegnitz (ots) -Das neue Schmuck- und Uhrenlabel SABOTEUR gibt seinen weltweiten Online-Launch bekannt. Seit 11. November 2021, 16:08 Uhr, ist die neue Brand mit dem globalen Webshop auf saboteur.world live, erste eigene Stores sollen im ersten Quartal 2022 eröffnen.SABOTEUR ist der Beginn einer neuen Dynastie. Entstanden ist das Konzept aus intensiven Gesprächen zwischen den Gründern Thomas Sabo und seinem Sohn Santiago Sabo. Die Künstlerin und Frau von Thomas Sabo, Rita Sabo, begleitet den kreativen Prozess und das Design der Marke "Wir haben über unsere Verschiedenheiten in Stilen, Inspirationen und über unsere Leben gesprochen", beschreibt Thomas Sabo. "Und haben daraus verstanden, wie genau diese Unterschiede etwas Neues formen könnten". Durch die Zusammenarbeit mit Kreativen weltweit entstand der neuartige und unerwartete Ansatz von SABOTEUR.Bei SABOTEUR nimmt Spiritualität eine zentrale Rolle ein - Schmuck, der Mystik und Geometrie vereint, beruhend auf dem magischen Moment der Alchemie. Die Formen des Schmucks von SABOTEUR sind mutig und scharf, sein Design minimalistisch und neu im Umgang mit dem Körper. Die Marke umfasst die beiden Produktlinien "Elemental" und "Sacra", die massive Gliederketten, klare runde und geometrische Formen oder Erinnerungen an zeitlose Symbole beinhalten. Eines der Keypieces ist der "Sacred Planet", ein Anhänger, der uns alle daran erinnern soll, wie heilig uns unser Planet sein muss.Neben einer achtsamen und ressourcenschonenden Philosophie, setzt die Marke auf den Einsatz wertvoller Materialien, unvergleichlicher Handwerkskunst sowie höchster Qualität. Die Schmuckstücke sind aus 925 Sterling Silber, 18k Gelb- und Weißgold, einzigartigen Mineralien sowie weißen und schwarzen Fairtrade-Diamanten gefertigt. Die Uhren beider Kollektionen sind nach Schweizer Expertise vollendet. SABOTEUR setzt sich das Ziel, Schmuck für die Ewigkeit zu schaffen und glaubt daran, dass das Weiterreichen von geliebten und wertvollen Schmuckstücken Teil einer bewussten Lebensweise ist."Saboteure kreieren ihre eigene Welt, wo immer sie auch sein mögen. Endlos in ihren Bestrebungen und Identitäten, ohne sich dabei an eine einzelne zu binden", erklärt Rita Sabo. Während Rita Sabo sich für die "Sacra"-Kollektion verantwortlich zeichnete, teilen sich Vater und Sohn die Verantwortung für die Kollektionen "Elemental" und "Body-Jewellery". Der letztere Bereich wird im Frühjahr 2022 im ersten Saboteur Concept Store in Wien vorgestellt. "Saboteur ist für mich vor allem eine Einstellung, kein fest definierter Look", meint Santiago Sabo. "Seine Trägerin könnte in einer Punkband spielen, sein Träger könnte ein älterer, eleganter Mann sein - ihre Attitüde, ihre Gedanken sind es, die sie zum Saboteur machen". Das Credo der Marke SABOTEUR fasst Thomas Sabo mit seiner 37-jährigen Erfahrung, passend zusammen: "Wir glauben an die Sehnsucht nach Schönheit und möchten dafür das perfekte Schmuckstück erschaffen".Die Pressemitteilung sowie Video- und Bildmaterial steht hier zum Download zur Verfügung: UNCHAIN MY WORLDGLOBAL WEBSITE: WWW.SABOTEUR.WORLDINSTAGRAM: @SABOTEUR.WORLDPressekontakt:SABOTEURAndreas FreitagHead of Global PR & Communications+49 151 1616 5631andreas.freitag@saboteur.worldSABOTEURJohanna NehrSenior PR Manager+49 162 2627 390johanna.nehr@saboteur.worldOriginal-Content von: SABOTEUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088172/100881207