Der Goldpreis kann die zuletzt hohen Zugewinne trotz eines starken US-Dollar und gegen steigende Anleiherenditen verteidigen. Das Edelmetall profitiert hingegen vom globalen Inflationsdruck, die kommenden Zweitrundeneffekte könnten der Grund sein.

Goldpreis: Endlich wieder stark!

Endlich wieder stark oder gar nie wieder schwach? Der Goldpreis präsentiert sich in Topform. Nachdem die charttechnisch wichtigen Hürden rund um 1.835 US-Dollar je Unze genommen wurden, kann das Edelemetall trotz Gegenwind seine Zugewinne verteidigen und erfreut sich wieder großer Beliebtheit bei Investoren und Zockern. Dabei konnte der Notiz auch der starke US-Dollar nichts anhaben, der zuletzt 4 Cents gegenüber dem Euro gutmachte. Dementsprechend erreichte Gold heute in Euro gerechnet mit 1.640 EUro je Unze sogar ein 12-MOnatshoch. Totgesagte leben eben länger!

Die Inflation stützt den Goldpreis

Doch das ist nicht alles. In den vergangenen Monaten musste Gold oft Federn lassen, sobald die US-Anleiherenditen stiegen. Doch auch dieser Zusamenhang scheint derzeit au'ßer Kraft gesetzt. Ein Grund dürfte die hohe Inflation sein. Für den Oktober wurden in den USA 6,2 Prozent gemeldet. Das macht die steigenden Renditen am Bondmarkt mehr als wett. Hinzu kommt, dass immer mehr Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks die hohen Preissteigerungen nicht mehr als "transitorisch" wahrnehmen. Das Narrativ von nur zeitweise höheren Preisen verfängt nicht mehr in der Investorengemeinde.

Die Zweitrundeneffekte kommen

Stattdessen richten sich die Blicke auf die möglichen Zweitrundeneffekte. In vielen Ländern wird es satte Lohnerhöhungen geben. In Deutschland werden in einigen Bereich 4 Prozent und mehr gefordert. ZUnd selbst damit dürften die Preissteigerungen ...

