Berlin (ots) -Lyre's erreicht in der bisher größten Finanzierungsrunde der Branche eine Bewertung von 270 Millionen Pfund (316 Millionen Euro)Führende alkoholfreie Spirituosenmarke erhält 20 Millionen Pfund (23 Millionen Euro) Investitionen zur WachstumsbeschleunigungLyre's, die weltweit führende alkoholfreie Spirituosenmarke, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Pfund (23 Millionen Euro) abgeschlossen. Damit wird das Unternehmen mit 270 Millionen Pfund (316 Millionen Euro) bewertet und baut seine Position als wertvollste Marke in der Produktkategorie aus. Nach der Gründung 2019 hat Lyre's diese Bewertung in weniger als zweieinhalb Jahren erreicht. In dieser Zeit hat Lyre's mehr als 60 Länder erschlossen, Partnerschaften mit den weltweit führenden Spirituosenhändlern geschlossen und ist bei über 50 großen Einzelhändlern gelistet. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, bis Dezember diesen Jahres einen Jahresumsatz von 50 Millionen Pfund (58 Millionen Euro) zu erzielen.Lyre's wurde gegründet, um die beliebtesten Spirituosen der Welt in einem alkoholfreien Format zu replizieren, wobei jede dieser Spirituosen so nah wie möglich an der ursprünglichen Spirituose ist. Das wachsende Portfolio von Lyre's besteht aus 14 alkoholfreien Premium-Spirituosen, mit denen 90 % der weltweit meistverkauften Cocktails hergestellt werden können, und wird durch ein kürzlich eingeführtes Sortiment an trinkfertigen, vorgemixten alkoholfreien Cocktails ergänzt."Millennials und die älteren der Generation Z trinken weniger Alkohol als jede Generation vor ihnen, aber die Bewegung des achtsamen Trinkens geht über Generationen und kulturelle Grenzen hinaus. Wir erweitern nicht nur unser Geschäft, sondern auch die gesamte Produktkategorie, indem wir praktisch unangefochten in Gebiete wie den Nahen und Fernen Osten vordringen", so Mark Livings, Mitbegründer und CEO von Lyre's. "Das Wachstumstempo, das wir erleben, ist außergewöhnlich. Wir haben unsere erste Flasche im Jahr 2019 verkauft, heute verkaufen wir mindestens alle 30 Sekunden eine. Bei unserem derzeitigen Kurs ist Lyre's auf dem besten Weg, die schnellste unabhängige Getränkemarke zu werden, die den Status eines Unicorns erreicht", fügte Livings hinzu.Lyre's übertrifft weiterhin das Wachstum der Produktkategorie, was auf den geringen Investitionsbedarf, den Erstanbietervorteil auf mehreren internationalen Märkten und die hochgradig skalierbaren Produktionsmethoden für das gesamte Sortiment zurückzuführen ist.Die Finanzierungsrunde wurde von dem neuen Investor, D Squared Capital (https://www.dsquaredcap.com/), zusammen mit dem bestehenden Investor Morgan Creek Capital Management (https://www.morgancreekcap.com/) (Geldgeber von Alibaba, SpaceX, Lyft, Drizly NinjaVan und Allbirds) geleitet. Andere Geldgeber, die ihre Positionen erweiterten, sind DLF Venture (https://www.dlfventure.com/), VRD Ventures (http://www.vrd-investment.com/), sowie Maropost Ventures (https://maropost.ventures/).Nachdem das Unternehmen eine globale Präsenz in 60 Ländern aufgebaut hat, werden die Förderungen in erster Linie für Marketingzwecke verwendet, sowie für einen erheblichen Ausbau der Belegschaft, indem mehr als 50 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Vertrieb und Marketing, Produktion, Logistik, Finanzen und E-Commerce geschaffen werden. Lyre's wird auch weiterhin mit mehreren Produktionspartnern zusammenarbeiten, um die Produktionskapazitäten zu erweitern und die Nachfrage in den Werken in Großbritannien, Deutschland, Australien und den USA zu decken. Lyre's hat zudem in Zusammenarbeit mit dem Getränketechnologie-Giganten Döhler eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung eingerichtet, die eine in ihrer Klasse führende Produktpipeline entwickelt hat und eine kontinuierliche Innovation in der Branche sicherstellt, damit die Produkte weiterhin die besten ihrer Klasse bleiben.Daniel Grossman, Geschäftsführer von D Squared Capital, kommentierte: "Der Markt für alkoholfreie und alkoholarme Getränke ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte im Bereich F&B und weist ähnliche Merkmale auf wie der für Tier-Ersatzprodukte andere achtsame Verbraucherkategorien. Das führende Produkt, die Marke und das preisgekrönte Sortiment von Lyre's haben bewiesen, dass sie in der Branche führend sind, und wir freuen uns, dass wir das beste Unternehmen seiner Klasse unterstützen können."Mark Yusko, CEO und Gründer von Morgan Creek Capital Management, sagte: "Wir freuen uns, als Co-Lead-Investor an dieser Finanzierungsrunde für Lyre's teilzunehmen. Wir haben schon früh das Potenzial der Marke und ihrer Produkte erkannt, Marktanteile in dieser schnell wachsenden Verbraucherkategorie zu erobern. Wir sind nun in 60 Ländern vertreten und freuen uns darauf, die Auswirkungen der erhöhten Investitionen in Vertrieb und Marketing zu sehen, die durch diese Kapitalspritze ermöglicht werden."Diese Kapitalerhöhung markiert den Höhepunkt eines Jahres der Transformation für Lyre's. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen in 20 neuen Ländern Fuß gefasst, darunter auch in schwer zugänglichen Märkten wie dem Nahen Osten und China, vier neue E-Commerce-Shops und 20 größere Einzelhandelsgeschäfte eröffnet, die einmillionste Flasche hergestellt und sechs neue Produktvarianten entwickelt, darunter Pink London Spirit und fünf trinkfertige Getränke.###Über Lyre'sLyre's wurde 2019 von den Unternehmern Mark Livings und Carl Hartmann gegründet, um die beliebtesten Spirituosen der Welt in einem alkoholfreien Format zu replizieren, immer so nah wie möglich an der ursprünglichen Premium-Spirituose. Die 14 alkoholfreien Premium-Spirituosen von Lyre's, darunter American Malt, Dry London Spirit und Italian Spritz, eignen sich für die Herstellung von 90 % der weltweit meistverkauften Cocktails. Lyre's ist die einzige Produktreihe, die ein originalgetreues Geschmackserlebnis bietet. Der reibungslose Austausch einer alkoholfreien Spirituose von Lyre's gegen die ursprüngliche alkoholische Zutat bietet alle Vorteile eines hochwertigen, anspruchsvollen alkoholfreien Getränks ohne jegliche Kompromisse. Lyre's wird derzeit in über 60 Ländern über verschiedene Kanäle verkauft, unter anderem über die eigene Website direkt an den Verbraucher sowie in führenden Restaurants, Bars und Einzelhändlern - darunter mehr als ein Dutzend der Top-50-Bars der Welt, Nobu-Restaurants sowie Bvlgari- und Ritz-Carlton-Hotels - und ist bei vielen Fluggesellschaften erhältlich. Alle Produkte sind vegan, die Verpackungen sind zu 100 % recycelbar. Lyre's ist ein britisches Unternehmen mit einer internationalen Belegschaft von über 80 Mitarbeitern, Produktionsstätten im Vereinigten Königreich, Australien, den Vereinigten Staaten und Deutschland sowie Büros in London, Sydney, New York, Singapur, Amsterdam, Dubai und Shanghai. Original-Content von: Lyre's Spirit Co EU, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155327/5074848