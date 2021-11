Tagesausblick für 17.11.: DAX erreicht neue Rekorde. Gute Nachrichten bei Airbus und ThyssenKrupp!

Richard Pfadenhauer,

An den Aktienmärkten gaben weiterhin die Bullen den Ton an. Gestützt von guten Daten zur US-Industrieproduktion, einem leichten Rückgang des Ölpreises und dem schwachen Euro/US-Dollarkurs, der den Exportwerten in die Karten spielt, schraubten sich DAX, CAC40 und EuroStoxx50 weiter in die Höhe. Die Berichtssaison neigt sich dem Ende. Damit rücken die Wirtschaftsdaten in den Fokus der Investoren. So auch morgen.

Heute meldeten einige Eurozonen-Staaten Inflationsdaten und bestätigten damit, dass die Teuerungswelle noch längst nicht abgeebbt ist. Eine große Überraschung war dies derweil nicht. So blieben die hiesigen Anleihekurse davon weitgehend unberührt. Gute Produktionszahlen und Einzelhandelsumsätze in den USA trieben hingegen die Renditen langfristiger US-Staatspapiere nach oben. Dies bremste die Rallye bei Gold und Silber heute. Der Ölpreis steckte weiterhin in der Konsolidierungsphase. Gleichwohl hielt die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil noch einen respektablen Abstand zur Unterstützungsmarke von 80 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus flog auf der Flugzeugmesse in Dubai weitere Aufträge ein. Die Aktie gewann heute etwas an Höhe. Dermapharm revidierte bei der Vorlage der Geschäftszahlen die Prognosen für das Gesamtjahr nach unten. Investoren quittierten dies mit einem deutlichen Kursabschlag. HeidelbergCement profitierte von positiven Analystenkommentaren und Infrastrukturplänen von US-Präsident Joe Biden. ThyssenKrupp plant den Börsengang der Elektrolyseeinheit Uhde Chlorine Engineers. Das Unternehmen ist ein Joint Venture mit der italienischen Industrie De Nora und könnte nach Angaben von Bloomberg rund fünf Milliarden Euro Wert sein. Die Aktien von ThyssenKrupp sprang heute über zehn Prozent nach oben.

Zu den stärksten Branchenindizes zählte heute der BAT Index mit den chinesischen Techwerten Baidu, Alibaba und Tencent sowie der Deutschland Top Aktien Index.

Auto1 legt morgen finale Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor. Siemens Healthineers und Nestlé laden zum Investorentag.

Wichtige Termine

Deutschland - Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), September 2021

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Oktober endgültig

USA - Wohnbaubeginne, Oktober

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 16.450 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.890/15.955/16.000/16.100/16.115 Punkte

Der DAX setzte den Aufwärtstrend heute fort und distanzierte sich von der Unterstützungsmarke bei 16.115 Punkten. Aktuell zeigt der Index keine Schwächen. Damit besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.450 Punkte. Ein Stimmungswechsel deutet sich frühestens unterhalb von 16.100 Punkten an.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 15.10.2021- 16.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.11.2014- 16.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR8QVS 2,88 11.200 16.400 16.12.2021 DAX Index HR9U6E 5,85 14.800 16.600 16.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.11.2021; 17:37 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

