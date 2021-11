DJ MÄRKTE EUROPA/Neue Rekorde - "Und kein Ende in Sicht"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rekordjagd an den europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag fortgesetzt. Sowohl der DAX als auch der paneuropäische Index Stoxx-600 markierten neue Bestmarken. Der DAX stieg um 0,6 Prozent auf 16.248 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewann 0,3 Prozent auf 4.401 Punkte. Gestützt wurde die Stimmung vom festen Dollar, der Euro fiel nach starken Daten zur US-Industrieproduktion auf einen neuen Jahrestiefststand. Die Stars des Tages stellten am deutschen Markt Thyssenkrupp und Qiagen, in Europa legten Vodafone und Kering deutlich zu.

Am Gesamtmarkt sind die Perspektiven für weitere Rekorde gut. Aktien seien zwar mittlerweile schon recht teuer, sagte Carsten Gerlinger, Anlagestratege beim Vermögensverwalter Moventum. "Aber wer sich auf die Suche nach Alternativen begibt, der wird kaum fündig", sagte er mit Verweis auf die verlustträchtigen Anleihen, die demographischen und pandemiebedingten Probleme bei Immobilien, die Regulierungsgefahren bei Kryptowährungen oder die illiquiden Anlagemöglichkeiten im Bereich Private Equity.

Thyssenkrupp mit möglichem Elektrolyse-IPO im Fokus

Thyssenkrupp schossen um 12 Prozent nach oben. Positiv wurde an der Börse gewertet, dass das Unternehmen einen Börsengang der Elektrolyseeinheit Uhde Chlorine Engineers vorantreibt. Diese unterstützt den Bau von Wasserstoffproduktionsanlagen. Die Börsennotierung könnte laut einem Bericht einen Wert von bis zu 5 Milliarden Euro haben. Der deutsche Stahlhersteller habe zuvor erwogen, Uhde - ein Gemeinschaftsunternehmen mit der italienischen Industrie De Nora - über eine spezielle Übernahmegesellschaft an die Börse zu bringen, bevor er sich für den Weg des Börsengangs entschieden habe, so Bloomberg.

Im Handel hieß es, die Nachricht sei grundsätzlich positiv für das Sentiment von Thyssenkrupp. Da es sich um eine neue Technologie handele, fehlten die Parameter, um die Sparte ernsthaft bewerten zu können. Das sorge für eine gewisse "Bewertungsfantasie".

Qiagen plus 8 Prozent - Übernahmespekulation wiedererwacht

Die Übernahmespekulation treibt Qiagen immer weiter nach oben. Mit einem Plus von zeitweise über 8 Prozent auf gut 51 Euro hat der Kurs das bisherige Jahreshoch überwunden und schloss mit 49 Euro auf dem höchsten Schlussstand seit über 21 Jahren. Das Allzeithoch von 63,66 Euro stammt vom 18. Juli 2000. Im Handel wurde auf eine neue Analyse von Betaville verwiesen. Demnach soll einmal mehr Thermo Fischer Interesse am Kauf des DAX-Unternehmens haben.

Als besser als erwartet wurde im Handel der leicht angehobene Ausblick von Vodafone (+4,8%) für das laufende Geschäftsjahr eingestuft. Der Telekommunikationskonzern sieht das bereinigte EBITDA nun bei 15,2 bis 15,4 Milliarden Euro nach bislang 15 bis 15,4 Milliarden Euro. Jefferies hat eine Schätzung von 15,2 Milliarden Euro. Auch das Ziel für den bereinigten Free Cashflow wurde leicht nach oben genommen.

Kering reagierten sehr fest auf die personelle Veränderung in der Führung von Bottega Veneta. Nach dem überraschenden Abgang von Markenchef Daniel Lee wird nun Matthieu Blazy den Erneuerungsprozess der Marke steuern. Blazy stammt aus dem markeneigenen Entwicklungsteam. Die Citi hat die Aktie nun mit einem Kursziel von 850 Euro zum Kauf empfohlen. Der Kurs des Luxusgüterkonzerns gewann 4,4 Prozent auf 711,20 Euro.

Diageo profitieren von neuen Zielen

Der Spirituosenhersteller Diageo (+1,2%) hat sich neue Mittelfristziele gegeben. Er rechnet von 2023 bis 2025 mit einem organischen operativen Gewinnwachstum von 6 bis 9 Prozent. Wie Diageo anlässlich ihres Kapitalmarkttages mitteilte, soll in dem Zeitraum das organische Umsatzwachstum zwischen 5 und 7 Prozent liegen. Diageo hat sich außerdem das Ziel gesetzt, bis 2030 einen wertmäßigen Anteil am Gesamtmarkt für Getränkealkohol von 6 Prozent zu erreichen - gegenüber von 4 Prozent im Jahr 2020.

Aber auch die gesamte Branche stand unverändert hoch in der Gunst der Anleger: Remy Cointreau gewannen ebenfalls 1,2 Prozent und Campari 1 Prozent, Pernod Ricard behaupteten die jüngsten Aufschläge.

Dermapharm (-4%) reagierten empfindlich auf die gesenkte Umsatzprognose. Das Unternehmen rechnet nun nur noch mit einem Wachstum von 15 bis 20 Prozent nach bislang 24 bis 26 Prozent. Grund ist die Schwäche des Parallelimportgeschäfts. Laut Jefferies-Analysten, die bereits im Vorfeld mit einer Senkung des Umsatzziels gerechnet hatten, liegt der Marktkonsens bei 22 Prozent. Es dürfte daher Anpassungsbedarf bei den Schätzungen geben.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 4.401,49 +15,30 +0,3% +23,9% Stoxx-50 3.800,16 +13,70 +0,4% +22,3% Stoxx-600 489,27 +0,84 +0,2% +22,6% XETRA-DAX 16.247,86 +99,22 +0,6% +18,4% FTSE-100 London 7.326,97 -24,89 -0,3% +13,8% CAC-40 Paris 7.152,60 +23,97 +0,3% +28,8% AEX Amsterdam 826,50 +3,29 +0,4% +32,3% ATHEX-20 Athen 2.191,18 -1,02 -0,0% +13,3% BEL-20 Brüssel 4.301,09 -24,38 -0,6% +18,8% BUX Budapest 51.818,41 +28,61 +0,1% +23,1% OMXH-25 Helsinki 5.537,07 +17,24 +0,3% +20,7% ISE NAT. 30 Istanbul 1.843,47 -16,29 -0,9% +12,7% OMXC-20 Kopenhagen 1.896,25 +0,55 +0,0% +29,4% PSI 20 Lissabon 5.779,64 -125,46 -2,2% +15,4% IBEX-35 Madrid 9.040,20 -55,50 -0,6% +12,0% FTSE-MIB Mailand 27.804,93 -63,20 -0,2% +25,3% RTS Moskau 1.767,58 -23,86 -1,3% +27,4% OBX Oslo 1.097,14 +3,99 +0,4% +27,7% PX Prag 1.383,05 +3,26 +0,2% +34,7% OMXS-30 Stockholm 2.385,63 +11,15 +0,5% +27,3% WIG-20 Warschau 2.340,03 +4,99 +0,2% +18,0% ATX Wien 3.898,26 +26,04 +0,7% +37,9% SMI Zürich 12.557,34 +40,22 +0,3% +17,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,25 -0,02 +0,33 US-Zehnjahresrendite 1,62 +0,00 +0,71 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04 Uhr Mo., 17:37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1335 -0,3% 1,1378 1,1423 -7,2% EUR/JPY 129,92 +0,1% 129,90 130,16 +3,0% EUR/CHF 1,0539 +0,2% 1,0523 1,0522 -2,5% EUR/GBP 0,8439 -0,4% 0,8467 0,8498 -5,5% USD/JPY 114,61 +0,4% 114,20 113,94 +11,0% GBP/USD 1,3433 +0,2% 1,3441 1,3442 -1,7% USD/CNH (Offshore) 6,3926 +0,2% 6,3761 6,3776 -1,7% Bitcoin BTC/USD 60.776,01 -5,0% 60.836,01 64.373,01 +109,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,13 80,88 +0,3% 0,25 +70,2% Brent/ICE 82,55 82,05 +0,6% 0,50 +63,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.856,12 1.862,86 -0,4% -6,75 -2,2% Silber (Spot) 24,96 25,12 -0,6% -0,16 -5,4% Platin (Spot) 1.073,17 1.089,38 -1,5% -16,21 +0,3% Kupfer-Future 4,35 4,40 -1,2% -0,05 +23,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2021 12:06 ET (17:06 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.