AKTIENMÄRKTE (18.28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.401,49 +0,35% +23,89% Stoxx50 3.800,16 +0,36% +22,26% DAX 16.247,86 +0,61% +18,44% FTSE 7.326,97 -0,34% +13,80% CAC 7.136,30 +0,11% +28,55% DJIA 36.267,69 +0,50% +18,50% S&P-500 4.706,62 +0,51% +25,31% Nasdaq-Comp. 15.958,38 +0,66% +23,82% Nasdaq-100 16.298,30 +0,67% +26,46% Nikkei-225 29.808,12 +0,11% +8,61% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,7% +22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,34 80,88 +0,6% 0,46 +70,6% Brent/ICE 82,75 82,05 +0,9% 0,70 +63,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.855,73 1.862,86 -0,4% -7,13 -2,2% Silber (Spot) 24,93 25,12 -0,7% -0,19 -5,5% Platin (Spot) 1.072,55 1.089,38 -1,5% -16,83 +0,2% Kupfer-Future 4,34 4,40 -1,4% -0,06 +23,1%

Die Erdölpreise geben mit dem anziehenden Dollar ihre Aufschläge überwiegend wieder ab, das gilt auch für den Goldpreis. Gold profitiere von der aktuell hohen Inflation. Doch der feste Greenback und steigende Zinsfantasien machten das Edelmetall wieder unattraktiver, heißt es.

FINANZMARKT USA

Überraschend positive Konjunkturdaten bescheren der Wall Street Aufschläge. Auf Basis der Importpreise ist die Inflation zwar etwas deutlicher als befürchtet ausgefallen. Zugleich stiegen aber auch die Einzelhandelsumsätze stärker als vorausgesagt. Händler machen angesichts der guten Einzelhandelsumsätze noch keine stark konsumdämpfenden Effekte durch die galoppierende Inflation aus. Für gute Laune sorgt auch die überraschend positiv ausgefallene Industrieproduktion. Die US-Baumarktkette Home Depot hat die Erwartungen auf ganzer Linie übertroffen. Der Kurs legt um 6,1 Prozent zu. Mit Walmart (-2,6%) hat ein weiterer Einzelhändler überzeugt. In einem inflationären Umfeld erhöhe Walmart typischerweise die Preise langsamer als Wettbewerber, um mehr Kunden anzulocken, merken Analysten kritisch an. Diese Entwicklung belaste Margen und Ergebnis. Endeavor ziehen um 6,3 Prozent an, das Unterhaltungsunternehmen hat den Ausblick angehoben. Floor & Decor (+4,7%) profitieren davon, dass sich Warren Buffetts Holdinggesellschaft an dem Unternehmen beteiligt hat. Um 37 Prozent brechen Talkspace ein, nachdem das Gründerpaar seinen Rücktritt aus dem Board angekündigt hat.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Rekordjagd an den Aktienmärkten hat sich fortgesetzt. Sowohl der DAX als auch der paneuropäische Index Stoxx-600 markierten neue Bestmarken. Gestützt wurde die Stimmung vom festen Dollar, der Euro fiel nach starken Daten zur US-Industrieproduktion auf einen neuen Jahrestiefststand. Thyssenkrupp schossen um 12 Prozent nach oben. Positiv wurde gewertet, dass das Unternehmen einen Börsengang der Elektrolyseeinheit Uhde Chlorine Engineers vorantreibt. Qiagen (+4,3%) markierten ein Jahreshoch und schlossen auf dem höchsten Schlussstand seit über 21 Jahren. Im Handel wurde auf eine neue Analyse von Betaville verwiesen. Demnach soll einmal mehr Thermo Fischer Interesse am Kauf des DAX-Unternehmens haben. Als besser als erwartet wurde der leicht angehobene Ausblick von Vodafone (+4,8%) eingestuft. Kering (+4,4%) reagierten sehr fest auf die personelle Veränderung in der Führung von Bottega Veneta. Nach dem überraschenden Abgang von Markenchef Daniel Lee wird nun Matthieu Blazy den Erneuerungsprozess der Marke steuern. Diageo (+1,2%) hat sich neue Mittelfristziele gegeben. Aber auch die gesamte Branche stand unverändert hoch in der Gunst der Anleger: Remy Cointreau gewannen ebenfalls 1,2 Prozent und Campari 1 Prozent, Pernod Ricard behaupteten die jüngsten Aufschläge.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04 Uhr Mo., 17:37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1324 -0,4% 1,1378 1,1423 -7,3% EUR/JPY 129,81 +0,1% 129,90 130,16 +3,0% EUR/CHF 1,0539 +0,2% 1,0523 1,0522 -2,5% EUR/GBP 0,8437 -0,5% 0,8467 0,8498 -5,5% USD/JPY 114,62 +0,4% 114,20 113,94 +11,0% GBP/USD 1,3423 +0,1% 1,3441 1,3442 -1,8% USD/CNH (Offshore) 6,3934 +0,2% 6,3761 6,3776 -1,7% Bitcoin BTC/USD 60.624,51 -5,2% 60.836,01 64.373,01 +108,7%

Die Dollarrally setzt sich indes fort, der Dollarindex steigt um weitere 0,4 Prozent und baut die Aufschläge mit den Daten zur Industrieproduktion noch aus. Laut Händlern sprechen die Daten für baldige Zinserhöhungen. Mit dem Anstieg des Dollar am Vortag auf ein 16-Monatshoch zum Euro sieht die ING das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Die Anleger kauften Dollar, weil sie eine schnellere Straffung der US-Geldpolitik antizipierten nach den jüngsten hohen Inflationsdaten, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dreigeteilt hat sich die Börsenlandschaft gezeigt. Von den US-Börsen kamen praktisch keine Impulse. Tendenziell gebremst wurde die Kauflaune von der sich wieder ausbreitenden Corona-Pandemie. Daneben bestimmte das Warten auf Nachrichten vom virtuellen Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Chinas Xi Jinping das Geschehen. Der Renminbi erreichte im Umfeld des Treffens den höchsten Stands seit 2018, was im Handel mit der Hoffnung auf nachlassende Spannungen erklärt wurde. Während es in Hongkong deutlicher nach oben ging, schloss Sydney schwächer, belastet von schwachen Daten zum Verbrauchervertrauen. Nur wenig tat sich in Schanghai, Seoul und Tokio. Der Nikkei-Index legte minimal zu und ließ sich auch vom zum Yen gestiegenen Dollar nicht inspirieren. Hier warte der Markt auf Details zum von der Regierung avisierten Maßnahmenpaket zur Stützung der Wirtschaft, hieß es. In Seoul berichteten Marktteilnehmer von leichten Gewinnmitnahmen nach den soliden Gewinnen der beiden Handelstage zuvor. Asiana Airlines verbilligten sich nach dem Ausweis eines Quartalsverlusts um 2,1 Prozent. In Hongkong sorgten kräftige Kursanstiege der Spielkasinobetreiber auf Macau für Unterstützung. In Tokio gehörten Mitsubishi UFJ Financial (+0,5%) zu den Gewinnern, nachdem das Finanzinstitut den Ausblick erhöht hatte. Beim Personalvermittler Recruit Holdings wurden besser als gedacht ausgefallene Geschäftszahlen nicht honoriert, der Kurs verlor 3,3 Prozent. Tokai Carbon verbilligten sich nach einem gesenkten Gewinnausblick um 1,4 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BMW verzeichnet starke Nachfrage nach E-Fahrzeugen

BMW verzeichnet eine starke Nachfrage nach vollelektronischen Premiumautos, die in den kommenden Jahren noch deutlich steigen dürfte. "Wir werden dieses Jahr über 100.000 vollelektrifizierte Fahrzeuge verkaufen", sagte BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter. Im kommenden Jahr soll der Absatz dann, vor allem wegen den beiden neuen Fahrzeugen ix und i4 prozentual dreistellig wachsen.

BMW vertieft Partnerschaft mit Qualcomm

BMW vertieft seine Partnerschaft mit Qualcomm und wird mit dem US-Konzern bei Speicherchips der nächsten Generation zusammenarbeiten. "BMW hat Qualcomm Technologies als Technologiepartner und Anbieter von Systemlösungen ausgewählt, da das Unternehmen über ein breites und tiefes Portfolio sowie über bewährte Expertise bei Computern, Konnektivität, Computer Vision, fortschrittlichen Halbleitern und Fahrerassistenztechnologien verfügt", sagte Nicolai Martin, Vizepräsident des Bereichs Driving Experience der BMW Group, laut Mitteilung.

Betriebsrat der Deutschen Bahn warnt vor Zerschlagung des Konzerns

Der Konzernbetriebsrat der Deutschen Bahn warnt vor den Folgen einer Zerschlagung des Unternehmens. Im Falle einer Spaltung des Konzerns drohe der "Verlust tausender Arbeitsplätze und eine langwierige Lähmung der Verkehrswende", erklärte der Betriebsrat. Anstatt das bestehende "Erfolgsmodell" zu schwächen und die Beschäftigten zu verunsichern, brauche es eine "noch engere Zusammenarbeit im Konzern und die dringend benötigten Investitionen in die Infrastruktur".

Gericht: Waffenfirma Haenel verletzt mit Sturmgewehr Patent von Heckler & Koch

Der Thüringer Waffenhersteller Haenel verletzt mit einem Sturmgewehr das Patentrecht des Konkurrenten Heckler & Koch. Dabei geht es insbesondere um eine Öffnung für eine schnelle Wasserableitung aus der Waffe, wie das Landgericht Düsseldorf mitteilte. Heckler & Koch habe unter anderem Anspruch auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung.

Carlyle beginnt mit Delisting-Erwerbsangebot für Schaltbau

Die Beteiligungsgesellschaft Carlyle hat den Beginn der Annahmefrist für das Delisting-Erwerbsangebot für Schaltbau angekündigt. Die Transaktion erfolge über das Vehikel Voltage Bidco GmbH.

Siemens Healthineers holt eine zweite Frau in den Vorstand

