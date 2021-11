In der Vorbörse hat man noch das Schlimmste für Peloton befürchten müssen. Nachdem der Fitnesskonzern überraschend eine milliardenschwere Kapitalmaßnahme angekündigt hatte, fiel der Kurs auf den niedrigsten Stand seit Juni 2020. Doch mittlerweile steht Peloton an der Spitze der Gewinner im Nasdaq 100.Wie das Unternehmen am Nachmittag mitteilte, wurden 23,9 Millionen neue Aktien zu 46 Dollar je Stück bei Investoren platziert. Das ist zwar ein Discount von rund drei Prozent auf den Schlusskurs vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...