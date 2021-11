Reinach (awp) - Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace will neue Aktien im Volumen von rund 150 Millionen Franken am Markt unter Investoren privat platzieren. Dazu werde am (heutigen) Dienstag ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren gestartet, teilte Montana Aerospace in einem Communiqué mit. Der aus der Privatplatzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...