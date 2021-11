Die Hausse ist am Aktienmarkt weiter im Gange, die Aktien von Delivery Hero führt den DAX heute an. Was waren die weiteren Themen am Markt? Heute setzte sich der starke Trend im DAX, welcher bereits zum Wochenstart für neue Rekordhochs sorgte, gleich in der Vorbörse fort. Dort sahen wir schon das Anvisieren neuer Hochs, die direkt zum Handelsstart am Xetra-Markt Einzug hielten. Damit zeigte der DAX auch am Dienstag weitere Stärke und greift die positive ...

