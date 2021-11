Qualcomm will Apples M-Serie Paroli bieten. Das soll Nuvia gewährleisten. Das Startup Nuvia gehört seit Anfang des Jahres zu Qualcomm und wurde von drei ehemaligen Apple-Ingenieuren gegründet. Auf seinem Investorentag 2021 hat der Chip-Entwickler Qualcomm seine "Technologie der nächsten Generation" vorgestellt. Die wird von den Personen entwickelt, die bei Apple maßgeblich an der Entwicklung der Chips der A-Serie beteiligt waren, die sich in iPhones und iPads findet. Mehr zum Thema 2021 werden bis zu 550 Millionen 5G-Smartphones verkauft Der Nächste, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...