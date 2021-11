Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 16 novembre/November 2021) The common shares of Tiidal Gaming Group Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Tiidal is an esports and gaming platform company focused on owning and operating synergistic businesses in the gaming ecosystem, including its wholly-owned subsidiaries Sportsflare and Lazarus Esports. We focus on media and technology as we believe the key to success is engagement; both our media and technology operations focus on increasing positive fan and consumer engagement and 10-X'ing the esports experience. Tiidal is enabling the next generation of esports and building the future of game-based entertainment. For more information please visit www.tiidal.gg.

_________________________________

Les actions ordinaires de Tiidal Gaming Group Corp. ont été approuvées pour l'inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles à www.thecse.com à la date de négociation.

Tiidal est une société d'esports et de plateformes de jeux axée sur la possession et l'exploitation d'entreprises synergiques dans l'écosystème du jeu, y compris ses filiales en propriété exclusive Sportsflare et Lazarus Esports. Nous nous concentrons sur les médias et la technologie car nous pensons que la clé du succès est l'engagement; nos opérations médiatiques et technologiques se concentrent toutes deux sur l'augmentation de l'engagement positif des fans et des consommateurs et sur 10-X'ing l'expérience esports. Tiidal permet la prochaine génération d'esports et construit l'avenir du divertissement basé sur les jeux. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.tiidal.gg.

Issuer/Émetteur: Tiidal Gaming Group Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): TIDL Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 71 740 121 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 20 344 394 CSE Sector/Catégorie: Technology/technologie CUSIP: 88635T 10 4 ISIN: CA 88635T 10 4 9 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 17 novembre/November 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 octobre/October Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for TIDL. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com