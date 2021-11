Andersen Global schließt eine Kooperationsvereinbarung mit der in Gabun ansässigen Steuerberatungsgesellschaft Caudexco ab und stärkt damit die Präsenz des Unternehmens in dem Land und erweitert seine Ressourcen in der Region.

Die 2017 gegründete Full-Service-Kanzlei bietet Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Buchhaltung, Gehaltsabrechnung und Sozialversicherung an und berät Kunden in Sachen Unternehmens- und Vermögensverwaltung. Mit einem Büro in Libreville bedient die Kanzlei Unternehmen in Branchen wie Erdöl und Erdgas, Fertigung, Handel und Landwirtschaft.

"Unser Unternehmen ist darauf ausgerichtet, unseren Kunden einen nahtlosen und erstklassigen Service zu bieten", sagte Managing Director Gaston Anguile Ntoke. "Die internationale Präsenz von Andersen Global durch die Mitgliedsfirmen und die mit ihnen zusammenarbeitenden Unternehmen sowie das Fachwissen und die Erfahrung der dortigen Experten versetzen uns in die Lage, integrierte, unabhängige Lösungen zu liefern, um die lokalen und grenzüberschreitenden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Caudexco ist die strategisch beste Lösung für unsere Expansionsstrategie in Afrika. Die gleichgesinnten Kollegen mit ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen verstärken unser schlagkräftiges Team in der Region, da wir unsere Kunden in Afrika und auf der ganzen Welt noch besser betreuen und unterstützen wollen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 9000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 325 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

