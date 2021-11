Mars Growth, ein Joint-Venture-Fonds der Liquidity Group und MUFG, hat heute eine Kreditfazilität in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar für Kontist bereitgestellt. Kontist ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das Bank- und Buchhaltungsdienstleistungen für Selbstständige und Freiberufler in Deutschland anbietet. Kontist wird das zusätzliche Kapital nutzen, um seine Expansion weiter voranzutreiben. Mit dieser Transaktion erhöht sich das von der Liquidity Group für Unternehmen bereitgestellte Kapital auf mehr als 750 Mio. USD, wobei das Ziel darin besteht, bis Ende 2021 eine Milliarde USD zu erreichen.

Mars Growth nutzt die Machine-Learning-Plattform "Liquidity Analysis" für Unternehmenskredite, um innerhalb von 24 Stunden eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und ein entsprechendes Konditionenblatt zu erstellen ein Prozess, für den konventionelle Finanzunternehmen Wochen benötigen würden.

Kontist ist eine ganzheitliche Neo-Bank und Steuerberatung für Freiberufler, die nach Ansicht von Kontist die Zukunft der Arbeit formen und Unternehmensstrukturen infrage stellen werden, indem sie ihre Individualität ausleben und erfolgreiche Geschäfte aufbauen. Kontist vertritt die Ansicht, dass Freiberufler derzeit nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchen, insbesondere wenn es um die Komplexität ihrer Finanzangelegenheiten geht. Kontist stellt die Bank- und Buchhaltungsdienstleistungen zur Verfügung, die Freiberufler verdienen, und macht die Verwaltung ihrer Finanzen einfacher und unbeschwerter.

"Kontist ist ein Fintech-Unternehmen, das Bankdienstleistungen an der Spitze der New Economy anbietet", sagte Yaron Primovich, Managing Director von Mars Growth. "Die Bankdienstleistungen von Kontist werden in ganz Deutschland von einer steigenden Zahl von Selbstständigen genutzt. Unsere ‚Liquidity Analysis'-Plattform, die im Zentrum unseres Finanzierungsprozesses steht, verschaffte Kontist den Zugang zu nicht verwässernden Finanzierungen in einer bisher unerreichten Geschwindigkeit. Wir freuen uns, Kontist in unser Portfolio von vielversprechenden Unternehmen aufzunehmen und es bei der Umsetzung seiner Ambitionen und Wachstumspläne zu unterstützen."

"Das Mars-Team hat uns nicht nur eine Finanzierung für weiteres Wachstum zur Verfügung gestellt, sondern auch unsere Ziele und Pläne mithilfe der ‚Liquidity Analysis'-Plattform bestätigt", so Benjamin Esser, CEO von Kontist. "Die Möglichkeit, einen Finanzierungspartner zu haben, der unsere Wachstumspläne mit denen unserer Branche und unserer Konkurrenten abgleicht, bestärkt uns in unserem Vorhaben, unsere Ziele zu erreichen. Vom ersten Gespräch an war der gesamte Prozess unkompliziert und es dauerte nur wenige Tage, bis sie uns ein Konditionsblatt vorlegten. Wir fanden, dass die Finanzierungslösung eine hervorragende Möglichkeit zur Unterstützung unseres Wachstums bei der Expansion darstellte."

Über die Liquidity Group:

Die 2018 gegründete Liquidity Group ist ein globales Unternehmen im Bereich Kreditautomatisierung und Fondsmanagement, das Wachstumskapital über Fonds mit Schwerpunkt auf den USA, Asien, Europa und dem Nahen Osten bereitstellt. Der Tochterfonds der Liquidity Group, Mars Growth Capital mit Sitz in Singapur, verwaltet gemeinsam mit dem Partner MUFG [NYSE: MUFG] die Aktivitäten des Unternehmens in Südostasien. Das Unternehmen verbindet Echtzeitdaten mit einer eigenen Machine-Learning-Technologie, um maßgeschneiderte Finanzierungen anzubieten, die dem künftigen Wachstum eines Unternehmens entsprechen. Die Liquidity Group betreibt drei Hauptabteilungen: Analysis, Capital und Market Syndication, die gemeinsam globalen Kreditgebern einen lückenlosen Zyklus der skalierten und schnellen Kreditvergabe ermöglichen.

Über Kontist:

Die Kontist GmbH ist Deutschlands erste digitale Plattform mit einem klaren Fokus auf Freiberufler und Selbstständige. Kontist hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Arbeitsalltag von Selbstständigen und Freiberuflern zu vereinfachen, indem das Unternehmen ihnen mehr finanzielle Sicherheit und Kontrolle gibt. Kontist vereint die Bereiche Buchhaltung, Steuern und Banking in einer App.

Das 2016 in Berlin gegründete Unternehmen zählt mehr als 120 Mitarbeiter, von denen viele freiberuflich tätig waren, und wird von Christopher Plantener, Gründer und CEO, und Benjamin Esser, Co-CEO, geleitet.

Contacts:

