SUZHOU BRIGHTWAY präsentierte sein neuestes Spitzenmodell, den Elektroscooter NAVEE N65 auf der Xiaomi Youpin Crowdfunding-Website und sammelte erfolgreich mehr als 430.000 Euro ein.

NAVEE Electric Scooter N65 (Photo: Business Wire)

BRIGHTWAY verfügt über ein professionelles Design- und F&E-Team mit weitreichender Erfahrung im Bereich der Mikromobilität. Das Team von BRIGHTWAY hat die Anforderungen und Probleme der Kunden genau verstanden und lässt diese bei der Entwicklung praktischer, sicherer und bequemer Funktionen einfließen, so dass der NAVEE N65 mit folgenden entscheidenden Eigenschaften ausgestattet ist, die ihn zum perfekten Begleiter für den Alltag machen.

65 Km ultralange Reichweite: Mit einer einzigen Ladung kann der N65 bis zu 65 km weit fahren. Für Kunden, die im Umkreis von 10 km pendeln, kann die Ladehäufigkeit von einem Mal pro Tag auf ein Mal pro Woche verringert werden.

Große 10-Zoll-Reifen: Für ein extrem komfortables und laufruhiges Fahrerlebnis wurde der N65 mit 10-Zoll-Geländereifen ausgestattet.

Nennleistung 500 Watt Brushless Motor: Es verbessert die Steigleistung um bis zu 25 und unterstützt drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen (1.Stufe bis 15km/h, 2.Stufe bis 25km/h, 3.Stufe bis 32km/h). Die Höchstgeschwindigkeit kann 32 km/h erreichen. (Hinweis: Die Höchstgeschwindigkeit variiert je nach den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften der verschiedenen Regionen, bitte beachten Sie die gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften).

Doppeltes Dreh-Klapp-System: Dank des innovativen Designs der klappbaren Lenkstange und des Lenkers wird die Vormontage und das Zusammenklappen des N65 noch bequemer.

Merkmale:

Sehr große Reichweite bis zu 65 km;

Innovatives Design des Doppel-Dreh-Klapp-Systems;

25 hervorragende Steigfähigkeit;

10 Zoll Off-Road-Luftreifen;

Nennleistung 500 Watt Brushless-Motor;

Max. Belastungsgewicht 120 kg;

17 cm breites Trittbrett aus Magnesiumlegierung;

E-ABS-Bremse vorne und Scheibenbremse hinten;

Separates großes HMI;

Drei Geschwindigkeitsstufen;

Unterstützung der Geschwindigkeitsregelung und Energierückgewinnung mit APP.

Ultra-helles Frontlicht

Mitte November wird der NAVEE N65 zum Preis von nur 649 Euro auf den europäischen Markt kommen. Und der zeitlich begrenzte Aktionspreis beträgt nur 599 Euro.

Über BRIGHTWAY

SUZHOU BRIGHTWAY Intelligent Technology Co., Ltd. ist ein innovatives High-Tech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von E-Scootern und E-Bikes konzentriert. Ausgestattet mit modernster Technologie und großer F&E-Kompetenz ist SUZHOU BRIGHTWAY Intelligent Technology Co., Ltd. nun auch ein aufstrebendes Unternehmen der ökologischen Kette von Xiaomi.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://navee-tech.com

Contacts:

Brightway Intelligent Technology

Peter Chen

E-Mail: sales@navee.tech, service@navee.tech