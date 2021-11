Singapur (ots/PRNewswire) -Binance, das weltweit führende Blockchain-Ökosystem, hat heute 10 Grundrechte für Krypto-Nutzer angekündigt, die als Leitlinie bei regulatorischen Diskussionen und der Entwicklung weltweiter Rahmenbedingungen für Krypto-Märkte dienen können. Die Kundenrechte, wie in einer Reihe von Mitteilungen beschrieben, die heute weltweit veröffentlicht werden, sollen einen sicheren Zugang zu neuen Technologien, Liquidität und sicheren Plattformen gewährleisten, unter anderem um "Nutzer zu schützen, ohne Wachstum und Innovation einzuschränken"."Bei Binance hat der tägliche Benutzer von jeher Priorität, von seiner Sicherheit bis hin zu seiner Erfahrung als Teil einer größeren Gemeinschaft. Genau darum geht es bei Krypto, und es ist wichtig, dass wir das als Branche nicht aus den Augen verlieren. Mit diesen 10 Grundrechten hoffen wir, denjenigen eine Stimme zu geben, die traditionell in der Hochfinanz untergehen", so der Binance-CEO "CZ" (Changpeng Zhao).In Zuge der jüngsten Höhenflüge des Markts, dem Zustrom neuer Investoren und der Reifung der Kryptoindustrie arbeitet Binance mit Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern zusammen, um einen weltweiten Regulierungsrahmen zu entwickeln, der das gemeinsame Ziel des Schutzes der Benutzer erreicht und gleichzeitig eine verantwortungsvolle Fortsetzung der Innovation ermöglicht, um der Branche einen gesunden Weg in die Zukunft zu gewährleisten.Binance ist der Überzeugung, dass die 10 Grundrechte für Krypto-Nutzer, die heute skizziert werden, als Richtschnur dienen werden, um produktivere Gespräche mit der breiteren Branche zu führen, einschließlich anderer Börsen, Blockchain-Innovatoren, Entscheidungsträgern und weltweiter Marktführer.In den Mitteilungen, die die 10 Grundrechte beschreiben, erläutert Binance, dass eine stärkere Regulierung unvermeidlich ist, und betont, dass eine "intelligente Regulierung" von Vorteil ist. "Genau wie Sicherheitsgurte im Auto bietet ein regulierter Krypto-Markt mehr Schutz für den täglichen Anwender.""Regulierung und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Wir wollen als Industrie alles in unserer Macht Stehende tun, um mit den Regulierungsbehörden und führenden Politikern der Welt zusammenzuarbeiten und herausfinden, welche wirksame Regulierungspolitik allem voran die Nutzer schützt und Innovationen fördert. Wir bei Binance freuen uns darauf, eng mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um ihr Wissen über die Branche und ihre Möglichkeiten zu erweitern", so CZ.Um mitzudiskutieren, wenden Sie sich an userrights@binance.com.Informationen zu BinanceBinance ist der weltweit führende Anbieter von Blockchain-Ökosystemen und Kryptowährungsinfrastrukturen mit einer Finanzproduktpalette, die die größte Börse für digitale Vermögenswerte nach Volumen umfasst. Die Binance-Plattform genießt das Vertrauen von Millionen Menschen weltweit und hat sich zum Ziel gesetzt, die Freiheit des Geldes für die Nutzer zu erhöhen. Sie bietet ein unvergleichliches Portfolio an Krypto-Produkten und -Angeboten, darunter: Handel und Finanzen, Bildung, Daten und Forschung, soziales Engagement, Investitionen und Inkubation, Dezentralisierung und Infrastrukturlösungen und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.binance.comPressekontakt:Binance |pr@binance.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1689131/Binance.jpgOriginal-Content von: Binance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147983/5074920