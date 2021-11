Ein Start-Up sticht nun in NRW besonders hervor. FLOBEE, ein kleines Unternehmen aus dem Sauerland startete mit der Auslieferung von Lebensmitteln und Getränken im Sommer 2019 in Arnsberg und 9 weiteren Städten in Südwestfalen. Im Juli 2021 kam Dortmund hinzu. Nun plant Flobee die Expansion in mindestens acht neue Standorte weiter in Richtung Düsseldorf, Köln, Essen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...