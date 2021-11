EQS Group-Ad-hoc: Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Cosmo gibt behördliche Zulassung von GI Genius in Kanada bekannt



17.11.2021 / 06:00 GMT/BST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Dublin, Irland - 17. November 2021: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) ('Cosmo') gab heute bekannt, dass GI Genius die behördliche Zulassung in Kanada erhalten hat. GI Genius ist ein KI-gestütztes Endoskopie-Hilfsgerät für die Erkennung von kolorektalen Läsionen während der Koloskopie. Das intelligente Endoskopie-Modul GI Genius bietet eine transformative Lösung auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz (KI), um die Herausforderungen der Früherkennung von Darmkrebs zu bewältigen. GI Genius wurde von Cosmo entwickelt und wird weltweit von Medtronic, dem Weltmarktführer für Medizintechnik, vertrieben. GI Genius ist bereits in den USA, der EU, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien zugelassen. GI Genius arbeitet in Echtzeit als Hilfsmittel für Gastroenterologen während einer Koloskopie, um Regionen mit visuellen Merkmalen hervorzuheben, die mit verschiedenen Arten von Schleimhaut-Anomalien übereinstimmen, z. B. kolorektale Polypen aller Formen, Grössen und Morphologien. Es ist so konzipiert, dass es in alle bestehenden gastrointestinalen Endoskope integriert werden kann. Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, kommentierte: 'Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass sich GI Genius schnell zu einer echten globalen Franchise entwickelt'. Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen und zur Verbesserung der Qualitätsmassnahmen in der Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen konzentriert. Cosmo hat auch medizinische Geräte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius, seinem Gerät mit künstlicher Intelligenz, das bei der Erkennung von Anzeichen von Darmkrebs hilft. Cosmo hat Aemcolo(R) an Red Hill Biopharma Ltd. für die USA und Relafalk(R) an Dr. Falk Gmbh für die EU und andere Länder lizenziert. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com Kontakt

Niall Donnelly, CFO & Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

ndonnelly@cosmopharma.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung