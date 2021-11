Der amerikanische Sporteinzelhändler Foot Locker (ISIN: US3448491049, NYSE: FL) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,30 US-Dollar an die Aktionäre. Die nächste Auszahlung erfolgt am 28. Januar 2022 (Record date: 14. Januar 2022). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 56,28 US-Dollar (Stand: 16. November 2021) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,14 Prozent. Im August ...

