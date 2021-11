Die aktuell längste Serie: NetEase mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.27%) - die längste Serie dieses Jahr: Lufthansa 13 Tage (Performance: 28.15%). Tagesgewinner war am Dienstag ThyssenKrupp mit 12,01% auf 10,35 (549% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,16% - es war der 1. Tagessieg 2021, Rang 47 im bankdirekt.at trending) vor Manz mit 6,80% auf 53,40 (144% Vol.; 1W 11,83%) und Nordex mit 4,05% auf 15,40 (150% Vol.; 1W 8,53%). Die Tagesverlierer: SBO mit -2,07% auf 35,50 (36% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,53%), Zumtobel mit -1,92% auf 9,21 (43% Vol.; 1W 2,22%), Wirecard mit -9,68% auf 0,04 (18% Vol.; 1W -72,44%)Die höchsten Tagesumsätze hatten PayPal (7202,31 Mio.), Alphabet-A (5590,9) und Berkshire ...

