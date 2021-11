Das vollautomatisierte Computersystem des AktienSensor Deutschland hat am frühen Mittwochmorgen erneut das erfolgreiche Musterdepot überprüft. Angesichts des recht positiven Stimmungsumfeldes hält das Trading-System weiterhin an allen Positionen fest; auch an den Aktien-Titeln, die erste vergangene Woche in das Musterdepot aufgenommen wurden und sich seitdem stark entwickelt haben - wie etwa die Position auf Kion, die innerhalb weniger Tage einen Buchgewinn von bereits +6,1 Prozent aufgebaut hat.

