Stärker als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten haben den Dollarindex am gestrigen Dienstag nach oben getrieben und dadurch das Interesse an Gold abflauen lassen.Gegenüber dem Vormonat haben sich die US-Einzelhandelsumsätze im Oktober um 1,7 Prozent (September: +0,7 Prozent) stärker als von Analysten erwartet erhöht. Dies trieb die US-Renditen nach oben und den Dollarindex in die Nähe seines 16-Monatshochs. Durch die jüngste Entwicklung nahm die Wahrscheinlichkeit zu, dass die Fed ...

