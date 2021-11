DJ PROJECT Immobilien schließt Kaufvertrag mit Premier Inn über ein Hotel mit 296 Zimmern in Berlin direkt am Flughafen BER - Lage profitiert zudem von Nähe zum Tesla Werk Grünheide und neuer Batteriefabrik in der Gigafactory

Berlin/Frankfurt am Main (pts007/17.11.2021/07:35) - Die PROJECT Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH hat den Hotelneubau in der Alexander-Meißner-Straße 2 im Business Park Berlin an eine Tochtergesellschaft der Premier Inn Holding GmbH verkauft. Das Hotel mit 296 Zimmern sowie 53 Pkw-Stellplätzen direkt am Flughafen BER und nahe zum Tesla-Werk Grünheide befindet sich bereits im Bau. Voraussichtlich im dritten Quartal 2022 wird das Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von 9.785 Quadratmetern fertiggestellt. Rechtlich beraten wurden PROJECT von DLA Piper und die Premier Inn Holding GmbH von Taylor Wessing.

"Nicht nur wegen der Nähe zum Flughafen BER bietet das Hotel eine attraktive Umgebung. Der Business Park Berlin ist der größte zusammenhängende Gewerbepark der Bundeshauptstadt, in dem bereits zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Vertrieb, logistische Dienstleistungen sowie aus dem produzierenden Gewerbe ihren Sitz haben", erklärt Alexander Klein, Geschäftsführer der PROJECT Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH. Das Unternehmen errichtet direkt angrenzend zu dem Hotel auch Büroflächen. Tom Goldscheider, Senior Acquisitions Manager bei Premier Inn: "Die Lage unseres Premier Inn Hotels direkt am Flughafen BER sowie der Nähe zum riesigen Tesla Werk und der künftigen Batteriefertigung in der Gigafactory könnte kaum besser sein. Ich freue mich sehr, dieses Projekt für Premier Inn gesichert zu haben".

Die PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg realisiert seit über 25 Jahren erfolgreich Wohn- und Gewerbeimmobilien in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rhein-Main, Rheinland und Wien.

Über Premier Inn: Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen in bester Lage. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende. Alle Preise gelten pro Zimmer, Kinder bis einschließlich 15 Jahren schlafen und frühstücken gratis. Ein abwechslungsreiches Frühstück ermöglicht Gästen einen idealen Start in den Tag. Nach einem herausragenden Auftakt des ersten Premier Inn Hotels an der Frankfurter Messe im Jahr 2016 sind aktuell 32 Hotels deutschlandweit in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 75 Standorte mit rund 13.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und etwa 79.000 Zimmern. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC: Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen, das im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet ist. www.whitbread.com

