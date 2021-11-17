BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BIKE24 AUF 25 (26,40) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CANCOM AUF 72 (62) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 180 (170) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT DT PFANDBRIEFBANK AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 9,50 (11,20) EUREXANE BNP HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 41 (40) EUR - 'OUTPERFORM'EXANE BNP SENKT VW AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 188 (221) EURJEFFERIES HEBT SIXT-STÄMME AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 195 (120) EURJEFFERIES STARTET HOME24 MIT 'BUY' - ZIEL 23 EURJEFFERIES STARTET WESTWING MIT 'BUY' - ZIEL 45 EURRBC HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 48 (46) EUR - 'OUTPERFORM'UBS SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 88 (90) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3900 (3700) PENCE - 'HOLD'BERENBERG STARTET SHURGARD MIT 'BUY' - ZIEL 62 EURCITIGROUP STARTET AEDIFICA MIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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