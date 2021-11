Übernahmespekulationen haben die Aktien von Qiagen am Dienstag auf den höchsten Stand seit 21 Jahren katapultiert. Am Markt herumgereichte Gerüchte trieben die Papiere des Gendiagnostik- und Biotechunternehmens erstmals seit 2000 über die 50-Euro-Marke. Der Schwung ließ aber wieder nach, am Ende stand noch ein Plus von 4,3 Prozent auf 49 Euro zu Buche. Sie blieben damit der Spitzenreiter im DAX, in den sie zuletzt bei der Aufstockung auf 40 Indexwerte aufgerückt waren. Am Mittwochmorgen notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...