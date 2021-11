Elon Musk hat den siebten Handelstag in Folge Tesla-Aktien verkauft. Damit hat er die Hälfte des geplanten Pakets abgestoßen, sollte er sich denn wirklich von zehn Prozent seines Anteils am E-Autohersteller trennen. Anders als Musk griffen antizyklische Anleger am Dienstag bei der Tesla-Aktie kräftig zu.Musk verkaufte am Dienstag laut Pflichtmitteilungen an die Börsenaufsicht 934.091 Aktien im Wert von 973 Millionen Dollar. Der CEO übte 2,1 Millionen Aktienoptionen aus. Ein Teil der Aktienverkäufe ...

