NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Vodafone nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 160 Pence auf der "Conviction Buy List" belassen. Sie habe aktuelle Informationen über wichtige Wachstumstreiber für die Erträge des britischen Telekomkonzerns enthalten, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Das Management habe zudem geholfen, Sorgen über Investitionsrisiken zu zerstreuen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2021 / 15:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

