DJ Talanx strebt CO2-Neutralität bis 2050 an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Talanx hat seine Nachhaltigkeitsziele erweitert. Wie das MDAX-Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, strebt es sowohl in der Versicherungstechnik als auch in der Kapitalanlage bis 2050 Klimaneutralität in den Portfolien an. In der Kapitalanlage soll die CO2-Intensität des Portfolios bis 2025 um 30 Prozent gegenüber 2019 sinken.

Bis zum Jahr 2038 will Talanx - neben dem Ausschluss von kohleintensiven Industrien - keine Öl- und Teersande mehr versichern. Das Ziel, im eigenen Betrieb bis 2030 klimaneutral zu werden, hat Bestand. In Deutschland sei dieses Ziel bereits erreicht worden, so Talanx.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2021 02:29 ET (07:29 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.